Jennifer Aniston crée la polémique après avoir critiqué les "stars d'internet"

L'actrice Jennifer Aniston qui a fait les beaux jours de la série Friends fait face à une salve de réactions négatives à la suite de commentaires qu'elle a tenus sur les influenceuses et autres stars émergeantes d'Internet.

La star de Friends a évoqué dans une interview pour le magazine Vanity Fair la célèbre fuite de la sex tape de Pamela Anderson et de Tommy Lee en 1995, qui est, selon elle, le tout début de la culture Internet.

Jennifer Aniston a commencé à commenter la façon dont la fuite s'est produite à une période où Internet a commencé à influencer la société en déclarant: "C'était juste à l'époque où Internet a vraiment façonné une nouvelle culture pour les gens qui devenaient célèbres. Ce phénomène des gens qui deviennent célèbres pour n'avoir rien fait mais qui ont pourtant ces carrières incroyables. Et puis la réputation des femmes… Je veux dire – Paris Hilton, Monica Lewinsky, toutes celles-là."

Monica Lewinsky, l'ancienne stagiaire de la Maison Blanche, a été impliquée dans un scandale sexuel avec le président de l'époque, Bill Clinton, en 1998, tandis que la "sex tape" privée de Paris Hilton la mettant en scène avec son petit ami de l'époque, Rick Salomon, a été divulgué sur Internet en 2004, conduisant l'héritière de la chaîne d'hôtels à devenir célèbre.

Pour conclure ses propos, la star de "Horrible Bosses" a ajouté: "Je me sens tellement chanceuse que nous ayons eu un petit aperçu de l'industrie avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui …Vous devenez célèbre grâce à TikTok, vous devenez célèbre grâce à YouTube ou Instagram. C'est comme si on diluait le travail de l'acteur."

Certains estiment que la star, via ses propos, tient à restreindre le monde sacré des célébrités et d'Hollywood et qu'elle a peut-être oublié qu'elle était elle-même la fille d'acteurs célèbres et que cela l'a peut-être aidée.