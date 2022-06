"Le mercredi, on pique les vêtements de sa mère": Giulia, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, joue les top-modèles (photo)

Giulia Sarkozy a bien grandi. La fille de l'ancien président français et du top-modèle Carla Bruni a 10 ans. L'âge de fouiller dans la garde-robe de sa célèbre maman et de se mettre à rêver en essayant ses plus beaux vêtements.

Carla Bruni a d'ailleurs partagé deux photos de sa progéniture vêtue d'une de ses vestes et de bottines à talons à aiguille.

L'ancienne première dame de l'Hexagone a écrit en légende: "Le mercredi, on pique les vêtements de sa mère", avec la même phrase traduite en italien. Et une petite précision toute mignonne écrite dans la langue de Shakespeare: "Ça veut dire?: elle porte souvent mes vêtements et ça me fait fondre".