Arnaud Delvenne, le chef "Made in Liège", se hisse en finale de Top Chef: "C'est la plus belle aventure que j'ai eu l'occasion de faire"

La finale de Top Chef 2022 opposera deux candidats dont un Belge, Arnaud Delvenne, ce soir. Elle sera diffusée sur RTL TVI. Pour l'occasion, le chef Belge était l'invité d'Olivier Schoonejans sur le plateau de RTL Info ce midi.

Arnaud Delvenne 36 ans, est le premier Belge à se hisser en finale de Top Chef. Ex-manager chez Quick, cuisinier en prison pendant 5 ans, le chef Belge est maintenant fort d'une nouvelle expérience, l'aventure Top Chef: "C'est la plus belle aventure que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant", confie-t-il sur le plateau de RTL Info ce midi.

Et comme tout bon chef, il n'est pas venu les mains vides... Le cuistot liégeois a offert un cadeau à notre présentateur, Olivier Schoonejans : "Je ne suis pas venu avec mon pique-nique mais avec un petit plateau repas pour vous parce qu'à cette heure-ci, on mange", lance-t-il. "Oh merci c'est génial, ça a l'air pas mal du tout", se réjouit Olivier Schoonejans.

Arnaud Delvenne vient de lui offrir un poké réalisé par ses soins : "On a lancé un partenariat avec Poké House à Bruxelles. Ça raconte un petit voyage en Thaïlande donc c'est quelque chose d'assez ensoleillé comme le temps Belge aujourd'hui". Mangue, basilic thaï, cacahuète, coriandre, "et beaucoup de saveurs", poursuit Arnaud.

Arnaud Delvenne, le chef "Made in Liège" qui représente les couleurs de la Belgique dans sa cuisine

Il est ensuite passé aux choses sérieuses, et a abordé la finale de Top Chef qui se déroulera ce soir. Et le Belge n'est pas si stressé que ça : "Y a un stress mais positif et on verra bien, on découvrira en même temps que tout le monde".

Tout au long de l'aventure, Arnaud Delvenne a voulu rendre hommage à la cuisine Belge, comme en demie finale lorsqu'il a proposé à ses opposants de préparer une pêche au thon : "C'est quand même le fleuron national Belge, je pense que tout le monde s'en souvient en positif et en négatif. Ceux qui l'ont en positif ont continué à en manger adulte et pour les autres c'est juste un mauvais souvenir. Mais la pêche au thon, c'est extraordinaire", lance-t-il, l'air amusé. "Ça les a surpris les Français, ils ne sont pas habitués à ça", rétorque Olivier Schoonejans.

"Quel ingrédient va vous réussir ce soir ?", lui demande alors Olivier, comme pour lui tirer les vers du nez et obtenir quelques informations avant le moment fatidique révélé ce soir. "La Belgique", a-t-il simplement répondu, restant fidèle à lui-même jusqu'au bout de l'aventure en défendant les couleurs belges.

Nono Resto, le bel hommage à sa maman décédée

Quelque soit le résultat de ce soir, Arnaud Delvenne se dit fier de son aventure. Et il n'est pas à plaindre puisque son restaurant, Nono Resto, ouvert à Liège au mois de mars dernier, affiche complet jusque... septembre ! "Nono c'est moi, pas pour le côté italien mais je ne pliais pas les genoux quand j'étais petit donc je marchais comme Nono le petit robot dans Ulysse 31 donc ça avait tout son sens dans le côté affectif de mettre ça en première ligne sur la devanture", explique-t-il. Un restaurant qu'il a ouvert en mémoire de sa maman décédée.

Et les hommages à sa maman sont partout, jusque dans son livre de recettes de cuisine : on y retrouve le fameux "rôti du dimanche de ma maman". "Ma maman est partout mais d'abord dans mon coeur, et puis elle est partout, dans tous les projets", dit-il, d'une voix émue.