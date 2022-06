"Top Chef a changé ma vie": Arnaud perd la finale de Top Chef face à Louise, mais marque les esprits avec un geste incroyable (vidéos)

Ce mercredi 15 juin s'est jouée la grande finale de Top Chef, opposant Arnaud le candidat belge à Louise. Les deux candidats ont passé 10 heures en cuisine pour préparer un dîner de gala pour 80 personnes : les bénévoles de la Croix-Rouge.

C'est aux cris de "Nono, président" qu'Arnaud et sa brigade, composée d'anciens candidats, arrivent dans la cuisine et se mettent au travail. Cela ne fait pas peur à Arnaud qui a l'habitude des banquets pour un grand nombre de personnes.

Le candidat a opté pour un menu 100% belge à la fois "gourmand" et "dans l'émotion" : il revisite la moule frite en entrée, le waterzoï de volaille en plat et la pomme confite et spéculoos en dessert.

Louise propose quant à elle un poisson en sashimi en entrée, puis une côte de veau rôtie sur l'os marié à de l'anguille fumée et de la laitue braisées avec de l'huître. Enfin, elle prépare de la glace à l'ail noir et miso avec une mousse à la mousse pour un dessert très audacieux.

Coups de stress en cuisine

Petit raté pour le Belge en pleins préparatifs : les moules sont trop cuites. Il reconnaît une "inattention" et reprend les choses en main.

Louise aussi doit faire face à quelques déconvenues : problème d'assaisonnement de l'entrée, gros retard sur la préparation du dessert : Elis n'a pas la technique pour préparer les tuiles et perd du temps. Mais une fois dans le rythme, les choses rentrent dans l'ordre. "Ça va être Bagdad, mais ça va marcher", lance Louise, venue lui donner un coup de pouce.

Quand vient l'heure d'envoyer l'entrée, les convives sont bluffés par la "sophistication" de la moule-frite d'Arnaud. L'entrée de Louise est elle aussi jugée "raffinée".

Le geste fort d'Arnaud

En cuisine, tout le monde s'affaire désormais autour du plat. Et c'est là que la candidate a un gros coup de stress : le dressage de son plat prend beaucoup plus de temps que prévu tandis qu'Arnaud a la technique pour envoyer 80 assiettes très rapidement.

"Là, y'a plus de concours", lance alors le Belge qui va donner un coup de main à son adversaire. "Je suis trop touchée", lance Louise tandis que tous les autres candidats applaudissent son geste, qui ressemble à Arnaud.

Vient la dégustation des plats et là encore, les deux finalistes ont frappé fort ! Le dessert aura donc toute son importance dans le choix final des votants : les 4 chefs de brigade ainsi que les 80 volontaires de la Croix-Rouge.

Nouveau moment de panique pour Louise : sa glace n'est pas prise… Heureusement, Thibault lui trouve une solution pour sauver son dessert. Lorsque les desserts prennent fin, Louise et Arnaud tombent dans les bras l'un de l'autre : "Tu es incroyable", dit la finaliste au Belge, très émue du coup de main qu'il lui a donné en pleine finale.

Vient la dégustation du dessert : la promesse du "souvenir d'enfance" est tenue avec la pomme confite et spéculoos d'Arnaud.

Le vote des chefs

À l'issue de la dégustation, Arnaud et Louise découvrent le vote des chefs. Hélène Darroze met 3 points à Arnaud et 7 à Louise, car elle est totalement fan de la cuisinière et de son audace. Philippe Etchebest met 4 à Arnaud et 6 à Louise. Il estime que le Belge a pris un grand risque en s'attaquant à des plats classiques, et il manquait "un petit quelque chose". Paul Pairet attribue les mêmes points aux candidats. Enfin, Glenn Viel donne également 6 points à Louise et 4 à Arnaud. Il se dit très fier de Liégeois, mais estime que Louise "n'a pas failli".

Louise remporte donc le vote des chefs, mais il reste le vote des bénévoles de la Croix-Rouge.

Les larmes de Glenn Viel

Quelques semaines plus tard, les candidats, le chef de brigade d'Arnaud et leurs proches se sont donné rendez-vous dans les lieux de la finale : le restaurant Georges V à Paris.

"On s'est trouvés, on a fait un beau duo. L'histoire est belle, on l'a écrite ensemble et on est unis pour la vie", lance Glenn Viel, qui fond en larmes en évoquant la maman d'Arnaud décédée, mais aussi la sienne, puisqu'il a connu la même histoire.

"J'ai pas encore 100% confiance, mais vous m'avez aidé beaucoup", parvient à lancer Arnaud, en larmes, à son chef et à ses amis.

Le tirage des couteaux

C'est sur le score de 56,19% face à 43,81% que Louise remporte Top Chef face à Arnaud. Au moment de tirer le couteau, Arnaud découvre la lame orange de la défaite et Louise la lame acier de la victoire.

La gagnante de Top Chef saute dans les bras des candidats qui l'ont aidée à remporter cette finale : "Ce qui me rend encore plus heureuse, c'est de les voir heureux", dit-elle. "Il y a presque 10 ans qu'une femme n'avait plus gagné Top Chef, et là, y'en a deux", lance Louise, qui remporte le concours 10 ans après Stéphanie Le Quellec.

Face à la défaite, Arnaud n'est pas déçu. Il se réjouit pour Louise avec une grande sincérité et se félicite de son parcours. "Je serais un gros débile de ne pas me réjouir et de ne pas être heureux parce que Top Chef a changé ma vie. J'ai tout gagné, je pense", déclare-t-il enfin.