Beyoncé annonce la sortie d'un nouvel album: ce que l'on sait (déjà) de cet opus

Beyoncé a annoncé ce qui semble être son prochain album solo, Renaissance, dont la sortie est prévue le 29 juillet. Après que la musicienne, âgée de 40 ans, a partagé les mots "act i ... RENAISSANCE" sur ses comptes de réseaux sociaux, les plateformes de streaming, y compris Spotify, Apple Music et Tidal, ont également posté l'annonce. Le listing d'Apple Music suggère que le projet sera composé de 16 titres.

Si, comme cela semble être le cas, Renaissance est un album solo de Beyoncé - ou le premier d'une série de plusieurs albums -, il s'agira du septième album de la chanteuse et de la suite de son album Lemonade de 2016, qui a été acclamé par la critique.

Depuis, elle a également sorti un album commun avec Jay-Z, Everything Is Love, en 2018, et The Lion King : The Gift, la bande originale dont elle a assuré la conservation pour le remake animé photoréaliste du Roi Lion de Disney, en 2019. Elle a sorti un single, Be Alive, pour la bande originale du film King Richard en novembre 2021.

Les fans de Beyoncé étaient prêts pour la nouvelle après qu'elle ait supprimé la photo de profil de ses plateformes de réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci.