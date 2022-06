Un acteur de la série Riverdale avoue avoir tué sa mère

Ryan Grantham, 24 ans, acteur dans la série Riverdale, a tué sa mère pour lui éviter d'être témoin de son plan d'assassinat du Premier ministre canadien Justin Trudeau. C'est ce que les procureurs de la Colombie-Britannique ont déclaré lundi lors d'une audience de détermination de sa peine.

Après avoir tiré sur sa mère à l'arrière de sa tête alors qu'elle jouait du piano le 31 mars 2020, Grantham a recouvert son corps d'un drap et a placé des chapelets et des bougies autour d'elle, a rapporté la chaîne canadienne CBC. Il a ensuite entreposé trois armes à feu, des munitions et 12 cocktails Molotov dans sa voiture et s'est dirigé vers Ottawa, ont affirmé les procureurs.

Ryan Grantham avait prévu de voyager plus de 50 heures en voiture pour tuer le Premier ministre Justin Trudeau, avant de changer d'avis et d'envisager de commettre "un acte de violence de masse" à l'Université Simon Fraser. Quelques années plus tôt, il y avait abandonné ses études.

Pris de remords d'avoir tué sa mère, Ryan Grantham s'est rendu à la police de Vancouver avant de blesser quelqu'un d'autre et a plaidé coupable en mars pour meurtre au deuxième degré.

Ryan Grantham est surtout connu pour avoir joué Jeffery Augustine dans la série Riverdale. Son personnage est celui qui tue le personnage de Luke Perry en commettant un délit de fuite. Les scénaristes ont dû intégrer la mort de l'acteur Luke Perry qui avait succombé à un accident vasculaire cérébral.

Les procureurs ont demandé que Ryan Grantham purge au moins 17 à 18 ans avant qu'il ne puisse être envisagé pour une libération conditionnelle.