"L’ambulance est venue nous chercher dans la nuit": le bébé de Julia Paredes hospitalisé d'urgence

Julia Paredes, candidate de téléréalité, vit des moments difficiles. Le bébé de la jeune femme a été hospitalisé d'urgence. Elle a raconté les faits à ses abonnés sur Instagram.



"L’ambulance est venue nous chercher dans la nuit avec Vittorio, car sa respiration était inhabituelle, sa fièvre montait malgré les médicaments, il était de plus en plus mal donc sans attendre, j’ai appelé", a expliqué la jeune maman sur Instagram.



"Quand on est arrivé à l’hôpital, il a eu un tas d’examens : test covid (négatif) grippe (négatif) et radio des poumons qui a révélé une grosse bronchite. Suite à la fièvre de 39,8 aux vomissements, etc. Il s’est déshydraté et a quasi perdu connaissance dans mes bras dans l’ambulance. La peur de ma vie !", a confié Julia.



La jeune femme a paniqué pour son enfant de 11 mois. "Tu penses de suite au pire même si tu dois rester positif et tu te rends compte à quel point la santé est le plus important", a détaillé l'ex-candidate des Anges de la téléréalité.



Vittorio est actuellement perfusé pour être réhydraté et il est sous oxygène pour l’aider à respirer, selon sa mère. "Il ne veut rien manger, il veut juste être au sein depuis ce matin et je me dis heureusement qu’il a ça. J’espère qu’il va vite se remettre et qu’on va sortir d’ici quelques jours, comme m’ont dit les médecins."



Jeudi matin, Julia a donné des nouvelles de son fils à sa communauté sur Instagram. Il souffre d'une pneumonie. "On va rester un peu plus longtemps que prévu à l'hôpital parce qu'il est K.-O." Vittorio fêtera son premier anniversaire le 25 juin.