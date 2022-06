Comment préparer un goûter d'anniversaire sans passer la journée en cuisine?

Julien Lapraille était invité dans le RTLINFO 13H afin de donner des conseils sur la préparation d'un goûter d'anniversaire. "La première chose, c'est de s'organiser", débute le chef. Il faut préparer certaines choses en amont comme des pancakes ou de la pâte à choux par exemple et ces produits-là, on va les "transformer".



"On peut faire un burger avec les pancakes. On va faire une salade de fruits avec des petits morceaux, comme un carpaccio de fruits et on va le monter entre deux pancakes. Ça va vraiment nous faire un burger. On peut prendre un petit peu de sucre et on le met au-dessus de son pancake et on le brûle au chalumeau juste avant de servir. On aura une fine pellicule, une fine croûte et ça va faire penser à la crème brulée", propose-t-il.



Il conseille aussi de se lancer dans la réalisation d'éclairs. "Ce qui est intéressant, c'est un peu le côté surprise. Car on peut y mettre ce qu'on veut." On peut opter pour de la crème pâtissière, une version au chocolat, on peut y mettre des fruits en purée que l'on va gélifier ou une chantilly aromatisée.



Il propose aussi de mettre des "bases" de cupcakes et de mettre différentes "garnitures" à disposition des invités. "Tout le monde partage le moment. Ça rassemble les gens."