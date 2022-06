Cette partie très intime de Kim Kardashian que Pete Davidson se vante d'avoir "beaucoup" vue

Pete Davidson a finalement fait ses débuts dans "The Kardashians" avec une blague décalée lors d'une apparition hors-caméra. Il a fait une plaisanterie après que sa compagne lui a présenté son éditrice. Kim Kardashian a débuté par ces mots: "Pete, viens ici, tu dois rencontrer Paxy. Paxy a travaillé avec moi en tant que monteuse pendant 14 ans depuis 'Keeping Up With The Kardashians'. Elle sait tout de moi. Elle a probablement vu mon vagin", a déclaré Kim, 41 ans, dans le confessionnal de la dernière saison de l'émission de Hulu.



L'ex-star de "Saturday Night Live" a répondu avec insolence, demandant, "Plus que moi ?". "Pas plus que toi", a rétorqué la fondatrice de Skims en affichant un énorme sourire sur son visage. "Mais elle l'a probablement vu".



Lorsque Paxy a rétorqué qu'elle n'avait pas vu les parties intimes de la fondatrice de Skims, Kim a répondu : "Tu n'as pas vu mon vagin ? On va y arriver, il faut du temps pour s'habituer à voir mon vagin. Mais tu peux regarder sur Internet."





Davidson, 28 ans, n'est jamais apparu devant la caméra pendant la première saison de la série, mais on a beaucoup parlé de lui. Avant le lancement de l'émission, Kim a déclaré à Variety qu'elle n'avait pas tourné avec son compagnon, mais qu'elle n'y était pas opposée. "Mais ce n'est pas ce qu'il fait", avait-elle déclaré à l'époque.



Mais des sources ont déclaré à Page Six que les proches de Davidson lui déconseillaient de participer à l'émission de télé-réalité.



"Sa carrière a décollé, pourquoi aurait-il besoin de ça ?", a noté une source. "C'est un moyen sûr de tuer leur relation. S'impliquer dans l'émission décime tous les hommes."



Cependant, une deuxième source a démenti que les gens disent à Davidson de ne pas participer.



"Il ne ressent aucune pression pour participer à l'émission", a partagé la source. "Les gens qui l'entourent ne le font pas non plus".