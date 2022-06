"Laisse-moi l'appeler, put***": Khloé Kardashian s'effondre en découvrant que Tristan l'a (encore) trompée et qu'il va avoir un enfant avec une autre

Le moment est venu pour les fans de voir comment Khloé Kardashian a géré la découverte de Tristan Thompson la trompant avec Maralee Nichols. Dans l'épisode final de la saison de "The Kardashians" sur Hulu, Kim Kardashian a annoncé à sa sœur que Tristan va avoir un enfant avec une autre femme, un épisode dans lequel il a admis avoir couché avec Nichols autour de son 30e anniversaire.



"Laisse-moi l'appeler, putain. Je n'arrive pas à y croire. Je veux juste la vérité", a dit Khloé à Kim au téléphone avant de s'effondrer.





"Tout va bien se passer, quoi qu'il arrive", lui a assuré sa soeur Kim. "Tout va s'arranger. Nous avons vraiment cru qu'il avait changé comme j'étais sa plus grande supportrice mais si ce n'est pas la situation la plus claire, je ne sais pas ce que c'est."



Khloé, 37 ans, a déclaré dans un confessionnal qu'elle "l'a découvert avec le reste du monde" et a blâmé Tristan Thompson, avec qui elle partage sa fille True, pour lui avoir manqué de respect et avoir transformé leur relation en "un mensonge".



"J'ai l'impression de ne pas être vraiment dans mon corps, comme si ces choses se produisaient et que je ne faisais qu'en subir les conséquences", a-t-elle déclaré, "mais quand les choses vous arrivent plusieurs fois, vous devenez en quelque sorte immunisé contre elles, ce qui est vraiment triste."



La cofondatrice de Good American a continué à expliquer à un producteur de Hulu qu'il n'y a pas seulement "une chose qui fait plus mal que l'autre" parce que "tout" ce que le sportif de 31 ans a fait était un "acte de trahison".



"Tout est un mensonge. Tout est manipulation. C'est de la tromperie. Est-ce que Tristan a eu toutes les occasions de me le dire ? Oui. Tristan allait-il me le dire s'il n'y avait pas de bébé en jeu ? Absolument pas, et cela en dit long sur son caractère", a déclaré Khloé.



Khloé a dit à Kendall Jenner par FaceTime qu'elle pense qu'il y a probablement "une douzaine d'autres situations".



Khloé a déclaré que cette annonce lui a causé une telle anxiété qu'elle s'est déshydratée au point de "s'évanouir" à un moment donné et qu'on lui a prescrit des médicaments pour gérer la situation. "Je me sens incroyablement abandonnée", a-t-elle dit.



En 2018, Thompson a déjà trompé Khloé avec un mannequin d'Instagram alors qu'elle était enceinte de leur fille True, aujourd'hui âgée de 4 ans. Elle lui a pardonné à l'époque, mais en 2019, il s'est retrouvé embarqué dans un autre scandale de tromperie, impliquant cette fois l'ex-meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Après, Thompson a de nouveau été accusé de tromper Khloé avec le mannequin Sydney Chase en janvier 2021.



Plus tôt dans cette saison de "The Kardashians", Khloé a révélé que le couple s'était remis ensemble juste avant la demande en mariage de Travis Barker à Kourtney Kardashian en octobre 2021.



"Nous allons bien. On vient juste de se remettre ensemble. Il a suivi une thérapie. Il y a juste eu beaucoup d'efforts de sa part", a-t-elle déclaré, ajoutant: "Lorsque nous avons rompu, j'ai appris à quel point lui et moi, nous entendions bien et quels bons amis nous sommes et quels bons partenaires nous sommes et j'ai beaucoup d'espoir, de foi et d'optimisme pour notre avenir ensemble."



Le nouveau scandale de la paternité a éclaté quelques mois plus tard, en décembre 2021.