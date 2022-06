Non, les BTS ne vont pas faire de pause: la confusion est due à une "mauvaise traduction"

Les fans de BTS peuvent être soulagés, car le groupe de K-pop n'est pas prêt de faire une pause, selon le New York Post.

Mardi, on a appris que le boys band sud-coréen allait faire une pause pour se consacrer à des projets solo. Les membres de BTS ont publié une vidéo en coréen plus tôt cette semaine pour annoncer la prochaine étape de leur carrière. Ils auraient alors déclaré qu'ils allaient faire une "pause temporaire", mais ont promis qu'ils "reviendraient un jour". L'annonce a fait plonger leur label à la Bourse de Séoul. Les fans du phénomène de la pop sud-coréenne à New York ont réagi avec philosophie mercredi, la plupart se disant certains de les revoir ensemble.

Cependant, jeudi, le New York Post a expliqué que le groupe ne se sépare pas et qu'il s'agissait d'une simple "erreur de traduction".



"Pour être clair, ils ne sont pas en pause, mais prendront le temps d'explorer quelques projets solo et resteront actifs dans différents formats", a déclaré un représentant des BTS au New York Post. Mais que les fans se rassurent, si les membres vont travailler en solo, ils ne cesseront pas pour autant de collaborer ensemble.



Les membres du groupe ont déclaré dans la vidéo qu'il était temps de travailler en solo afin de pouvoir grandir en tant que personnes.



L'annonce, visiblement mal comprise, a fait réagir de nombreux fans. La plupart se disant certains de les revoir ensemble, sans imaginer à quel point... ils avaient raison.