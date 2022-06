Ce surnom grossier donné au prince Harry par un membre de la famille royale très fâché sur lui

Le moins que l'on puisse dire après les célébrations du jubilé de platine de la Reine d'Angleterre, c'est que les relations au sein de la famille royale n'étaient pas au beau fixe, comme en témoigne le manque d'interactions publiques entre certains membres de la "Firm" lors de la messe donnée en la Cathédrale Saint Paul.

Alors que plusieurs journaux écrivaient que le prince Charles et le prince William évitaient toutes interactions avec Harry et Meghan de peur que celles-ci ne se retrouvent dans les médias américains ou sur la plateforme Netflix, d'autres membres de la famille royale n'approuvaient pas la présence du duc et de la duchesse de Sussex, comme c'est le cas de Mike Tindall, le mari de Zara Philips, la cousine de Harry et William.

Alors qu'à la sortie de la cathédrale, l'ancien rugbyman semble visiblement vouloir éviter tout contact avec Harry, le journal de l'Express, relate qu'il l'aurait même surnommé le "gland" auprès d'autres invités, lors de la soirée du concert du jubilé donnée le samedi.

Mike Tindall est connu pour être très proche du prince William et de son épouse Kate. Au concert donné au Palais de Buckingham, il était assis derrière la duchesse de Cambridge et plaisantait avec George, Charlotte et Louis.