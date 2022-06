À 33 ans, elle est mère de... 12 ENFANTS: "Je pense que vais m’arrêter là" (vidéo)

Britni, une Américaine, a donné naissance à son premier enfant à l’âge de 16 ans, en 2004. Aujourd’hui, la femme de 33 ans est mère de 12 enfants. Elle a accordé une interview à Today. Elle explique qu’elle a été enceinte chaque année depuis, à l'exception de 2013, 2017 et 2022. "Je pense que vais m’arrêter là", a déclaré la femme à Today.

Britni a dit que son mari, Chris, 30 ans, serait heureux d'en avoir plus. Le couple basé au Kansas partage Silas, 7 ans, Christopher Jr. 5 ans, les triplés de 3 ans Oliver, Asher et Abel, et Rowyn, 11 mois.



Mais Britni est également maman de Crizman, 17 ans, Jordan, 16 ans, Caleb, 14 ans, Jace, 13 ans, Cadence, 12 ans, et Jesalyn, 10 ans, issus de relations précédentes.

Au total, elle a 5 filles et 7 garçons. La famille dépense 200 dollars chaque mois rien que pour le lait.



"Il y a toujours du bruit. Quelqu'un est toujours en train de crier", a déclaré l’Américaine. "Mais c'est tout à fait normal pour nous. Je suis capable de le noyer d'une manière ou d'une autre".

Britni, qui partage sa vie sur TikTok, a confié que les gens sont fascinés par les grandes familles. À l'heure actuelle, son compte, qu'elle a créé en 2019, compte plus de 1,8 million de followers. Elle a également 120.000 abonnés sur Instagram.



"Beaucoup de gens supposent que nous sommes sur l'aide sociale - nous ne le sommes pas", a expliqué la mère de famille. "Je reçois beaucoup de questions comme : 'Êtes-vous catholique ? Êtes-vous religieux ? Je suis pentecôtiste, mais cela n'a rien à voir avec la raison pour laquelle j'en ai autant."



Elle ajoute qu'on lui pose également des questions sur ses accouchements. "Ils étaient tous par voie basse, sauf pour les triplés - avec eux, j'ai eu une césarienne", a révélé Britni.



Britni et son compagnon ont fait la paix avec le fait qu’ils seront toujours en retard sur la lessive et le nettoyage. Ce qui compte, c'est que chaque enfant se sente spécial et aimé.

"Nous sommes plus heureux lorsque nous sommes tous ensemble", dit-elle. "Nous avons un grand toboggan aquatique et nous avons organisé des séances de cuisine et nous nous sommes assis autour du feu. La vie est belle."