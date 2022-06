Sarah Fraisou dévoile sa nouvelle chanson et un extrait du clip: "Ça a toujours été ma passion, mon kif" (vidéo)

Cela fait deux ans que Sarah Fraisou s’est lancée dans la musique. La star de téléréalité, qui veut devenir chanteuse, avait dévoilé "Mater" en juillet 2019. Un titre dont le clip a été visionné plus de 5 millions de fois sur Youtube. Un mois plus tard, l’influenceuse avait publié "On t’a vu", single dont le clip a dépassé le million de vues.



Sarah Fraisou a décidé de faire son grand retour dans l’industrie de la musique. Elle a annoncé la grande nouvelle en publiant un extrait du clip du titre en collaboration avec l'artiste Dyor sur Instagram. "C’est trop! Gros projet musique en cours les amis ! Ça a toujours été ma passion, mon kif", a écrit la jeune femme, heureuse que ce projet soit enfin dévoilé.