Stéphane Plaza: "Je ne fais plus l’amour"

Ce vendredi 17 juin, Stéphane Plaza était invité sur le plateau de Télématin. L’agent immobilier a fait de surprenantes confidences sur le plateau de l’émission française.



Damien Thévenot et Maya Lauqué ont voulu savoir comment l’animateur de "Maison à vendre" faisait pour mener autant de carrières à la fois. "Vous êtes un surhomme ?".



L’acteur de 52 ans a répondu par ces mots relayés par Public: "Je dors moins, je ne fais plus l’amour deux heures par jour, ça, c'est très important. Si vous voulez gagner du temps, ne faites plus l’amour ! Moi, je le fais intellectuellement, j’imagine faire l’amour, mais je ne le fais plus. C’est bien aussi".