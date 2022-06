"Encore un frère qui part": Alain Delon "bouleversé" par le décès de Jean-Louis Trintignant

Jean-Louis Trintignant est décédé ce vendredi 17 juin à l'âge de 91 ans. Sa disparition a créé l'émoi dans le monde du cinéma. De nombreux acteurs et personnalités françaises ont réagi, à commencer par Alain Delon avec qui il avait joué dans Flic Story en 1975. Jean Dujardin lui a également rendu un sobre hommage sur les réseaux sociaux.

Le monde du 7e Art français en deuil. Ce vendredi 17 juin, l'acteur Jean-Louis Trintignant, âgé de 91 ans, s'en est allé "paisiblement", comme l'a précisé son épouse Mariane Hoepfner Trintignant. L'homme est décédé de vieillesse chez lui dans le Gard.

Considéré comme une figure incontournable du cinéma et du théâtre français, sa disparition a forcément suscité l'émoi dans le monde du cinéma, à commencer par Alain Delon avec qui il avait tourné Flic Story en 1975. "Après Belmondo, encore un frère qui part et je suis bouleversé", a réagi auprès de l'AFP l'acteur de 86 ans.



L'acteur Jean Dujardin également réagi sur son compte Instagram, partageant une photo de Jean-Louis Trintignant plus jeune, accompagné d'un cœur et de mains en prière.



D'autres personnalités lui ont aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux, notamment à travers le #Trintignant. "Il a incarné de rôle en rôle toutes les passions et tous les tourments de l'humanité", a réagi sur Twitter la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. "Jean-Louis parti, quel choc! Acteur merveilleux! Si juste vrai sincère. Théâtre cinéma lecture cinéaste lui même, il a tout joué, tout réussi. élégance sûreté simplicité voix la plus reconnaissable et la plus belle de tous. intelligence des choix: toujours le meilleur film du metteur, a tweeté de son côté Gilles Jacob, ex-président du Festival de Cannes.

Le président français Emmanuel Macron a également salué, vendredi, la mémoire d'un "formidable talent artistique" qui "a accompagné un peu nos vies à travers la cinéma français". "C'est une page qui se tourne", a ajouté le chef de l'État.