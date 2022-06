"J'ai chopé une hépatite C": les révélations de Louis Bertignac sur ses consommations excessives de drogue

Ce jeudi 16 juin, Louis Bertignac était l'invité de l'émission "En aparté" sur Canal+. Le chanteur de 68 ans a fait des confidences sur sa consommation de drogue et ses excès lorsqu'il était plus jeune. "Je prenais tout ce qui pouvait exister", a-t-il déclaré sans filtre.

Louis Bertignac était l'invité de Pascale Clark ce jeudi 16 juin dans l'émission "En aparté" sur Canal+. Le chanteur, âgé aujourd'hui de 68 ans, en a profité pour faire quelques révélations sans filtre de l'époque où il était membre du groupe de rock Téléphone. Cela remonte aux années 1970, lorsque la drogue était monnaie courante dans le monde de la musique. "La drogue était assez inévitable quand on était dans la rock à cette époque-là. Tous les gens qui gravitaient autour de nous nous proposaient des substances. On avait du mal à refuser, surtout moi", a-t-il avoué au cours de l'interview.

Et de poursuivre: "Je craquais assez souvent. Parfois, des jours, je prenais tout ce qui pouvait exister. Tout dans la même journée. C'était un peu débile. Je me suis fait avoir."

Louis Bertignac a ensuite confié avoir tout arrêté lorsqu'il a découvert qu'il souffrait d'une maladie liée à ses consommations répétitives et excessives: "J'ai chopé une hépatite C, je m'en suis rendu compte 30 ans après. Je ne peux pas dire que je regrette parce que ça fait partie de ma vie, c'est comme ça", a-t-il dit. L'hépatite C est une inflammation du foie causée par le virus VHC. Cette inflammation peut provoquer cirrhose et cancer du foie. C'est probablement cela qui a poussé le chauteur à mettre un point final à tout ça.