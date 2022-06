Giovanni, futur mari de la star de télé-réalité Hillary, victime d'un accident: il se fait renverser par une voiture à quelques jours de son mariage

Hillary et Giovanni, heureux parents de deux garçons, s'apprêtent à se dire oui. Mais ceux qui se sont illustré dans des émissions de télé-réalité vivent actuellement une épreuve difficile. Le jeune homme a été percuté par une voiture devant le domicile familial à Dubaï, en tentant de sauver leur chien. "Perle a traversé la route. Gio a vu une voiture avancer très vite, il a voulu protéger Perle. Et du coup, Gio s'est fait percuter par la voiture. Je l'ai retrouvé par terre devant la maison hier", a raconté Hillary sur les réseaux sociaux.

Hospitalisé, Giovanni a dû être opéré. Il souffre de fractures au pied et au talon et de plusieurs contusions. Après plusieurs jours d'hospitalisation, il a pu regagner la maison familiale et retrouver ses proches. "Moralement, il y a des hauts et des bas (...) Mais je suis vivant après m'être fait percuté par une voiture. Je vais pouvoir remarcher dans 4/5 mois", écrit-il.

Le couple ignore si le mariage, prévu le 25 juin, va être maintenu ou reporté. "Nous ne sommes pas sûrs de la suite des événements", confie la jeune femme. De son côté, son futur époux écrit : "Dans quelques jours, c'est mon mariage et je ne serai pas ce prince charmant dont je rêve tant être". Le couple se montre tout de même plein d'espoir. "Une année particulière pour nos mais on reste forts et soudés. L'essentiel, c'est que l'on soit tous là aujourd'hui à se battre tous ensemble", peut-on lire sur l'une ses publications sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, Hillary et Giovanni avaient vu leur nourrisson hospitalisé en raison de complications médicales.