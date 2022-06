"Ce rôle et pas un autre": le tendre cliché de Matt Pokora et de ses deux fils (photo)

Matt Pokora est un jeune papa. À l'occasion de la fête des pères célébrée ce 19 juin aux Etats-Unis, le chanteur publie une photo où il apparaît avec ses deux enfants, Isaiah et Kenna. En légende, il partage sa fierté d'être devenu père. "Ce rôle et pas un autre. Bonne fête des pères. Au mien, aux vôtres et aux mères seules qui assument les 2 rôles", écrit-il.

Christina Milian a donné naissance à leur premier petit garçon Isaiah, le 20 janvier 2020. En avril 2021, la famille accueillait un deuxième enfant, prénommé Kenna. Christina Milian est mère d'une petite fille âgée de 9 ans prénommée Violet. Avec Matt Pokora, leur entente semble parfaite. L'artiste français partage régulièrement des vidéos dans lesquelles il apparaît très complice avec sa belle-fille qu'il a l'habitude de surnommer "Miss V".