Laeticia Hallyday publie une photo de Johnny, ses filles et Laura pour la fête des pères: "Il ne manquerait pas un enfant ?", s'offusquent des internautes

À l'occasion de la fête des pères (célébrée ce 19 juin dans plusieurs pays), Laeticia Hallyday rend hommage à son mari sur les réseaux sociaux. "Nous te célébrons chaque jour, je sais que tu n’es pas loin et que je te garderai dans mon cœur pour toujours , tu es aimé, manqué plus que je ne pourrais jamais le dire et l’écrire. Joyeuse fête des papas. We love you so much", écrit-elle.

Une photo souvenir accompagne cette tendre déclaration. Sur celle-ci, apparaissent Johnny et ses trois filles, Jade, Joy et Laura. La photo semble avoir été prise il y a une dizaine d'années. Pourtant, un détail irrite des internautes. Certains s'offusquent que sur la photo choisie par Laeticia, ne figure pas David. "Il ne manquerait pas un enfant sur la photo ? L'aîné de Johnny ? Vous savez: David", écrit l'une d'entre eux. "Soit tu mets les 4, soit tu n'en mets pas", ajoute une autre, visiblement déçue du choix de Laeticia Hallyday. "Belle photo de famille. Dommage, il manque David", écrit une autre internaute.

Après deux ans de bras de fer, les tensions entre Laeticia Hallyday et les deux aînés de son défunt mari, David et Laura, semblent s'être apaisées. En septembre dernier, Laeticia confiait : "Les choses se sont un peu apaisées, mais nos rapports restent compliqués. J’ai tendu la main plusieurs fois, j’aurais aimé que cette histoire d’héritage reste en famille, qu’on se parle autour d’une table il y a quatre ans, quand Johnny est parti, qu’on puisse parler des décisions de mon mari. Mais on n’est pas une famille ordinaire".