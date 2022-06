Stromae ensorcelle les 63.000 festivaliers de Werchter Boutique (vidéo)

Dimanche soir, Stromae était l'avant-dernier artiste à se produire lors du festival Werchter Boutique. Face à 63 000 festivaliers, le producteur-chanteur bruxellois a livré un spectacle parfaitement abouti, avec notamment la présence sur scène d'un chien robot qui twerke !

Ce chien, depuis Coachella, est désormais aussi connu que Stromae lui-même. Le maestro a enchaîné les rythmes dansants et ses plus grands tubes comme "Ta Fête", "Formidable" et le récent "Santé"… Il a mis le feu à la plaine de Werchter, accompagné de quatre musiciens, tous vêtus de costumes blancs et de chapeaux melon.

Le public a évidemment été conquis par le show, heureux de retrouver Stromae en live après de nombreuses années d'absence.