Michèle Laroque a failli perdre la vie dans un terrible accident

Michèle Laroque était invitée dans l'émission 50' Inside le 18 juin. L'actrice s'est confiée dans l'émission de TF1. Elle a parlé du grave accident de voiture qu'elle a eu à l'âge de 19 ans.



"J'ai eu mon coma, de quelques heures, et quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère qui était là: 'Tu te rends compte, j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne.' Elle n'a rien dit, mais j'ai vu qu'il y avait un truc ! (...) Quand j'ai remarché, elle m'a dit: 'Rappelle-toi ce que tu as dit.' C'est elle qui a trouvé Julien Bertaux, le conservatoire d'Antibes, et là, c'était le début de tout."



Lors de la crise du covid, la star avait déjà parlé du crash sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois. Des propos qui ont été relayés par Closer. "J'ai eu un accident à l'âge de 19 ans, mon pronostic vital était engagé et j'avais (entre autres) le fémur en 18 morceaux. J'ai subi onze opérations, et je suis restée hospitalisée près de deux ans", avait-elle confié pour encourager la population à tenir durant la période du confinement.



"Je me souviens que d'une manière inexpliquée, j'ai, à l'époque, complètement accepté la situation avec patience et confiance. Je n'ai jamais eu de colère ou de peur de plus pouvoir marcher. Avec le recul, je pense que c'est ce qui m'a permis de garder toute mon énergie pour m'en sortir. Pendant ce confinement, j'y pense et ça m'aide."