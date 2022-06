L'acteur Tyler Sanders est décédé à l'âge de 18 ans

Tyler Sanders, acteur américain de 18 ans, connu pour ses rôles dans des séries comme "9-1-1 : Lone Star" et "Fear the Walking Dead", est mort, relate TMZ. Le comédien est décédé jeudi à Los Angeles à son domicile. La cause du décès n'est pas encore claire, et une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours.



Tyler Sanders a commencé à jouer la comédie il y a quelques années, à l'âge de 10 ans, et il avait déjà reçu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle de Leo dans la série Amazon, "Just Add Magic : Mystery City".





L'acteur a également joué dans la série "The Rookie" sur ABC et dans la première saison de "Just Add Magic" sur Amazon. Il a également tourné un pilote en 2017 avec Leah Remini, et est apparu dans un tas de courts-métrages et quelques téléfilms.