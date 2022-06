Une hôtesse de l'air demande en mariage une pilote en plein vol (vidéo)

Veronica Rojas, hôtesse de l'air d'Alaska Airlines, a demandé sa petite amie, la pilote Alejandra Moncayo, en mariage lors d'un vol très spécial "Pride in the Sky". Les passagers ont eu droit à un spectacle romantique.



La compagnie aérienne a déclaré que l'hôtesse de l'air avait obtenu l'autorisation des autorités de mettre en scène la demande en mariage de sa petite amie pendant un vol entre San Francisco et Los Angeles.



Veronica a convaincu Alejandra de l'accompagner sur le vol de la compagnie aérienne, qui était spécialement décoré pour le mois des fiertés.





L'hôtesse a pris l'interphone à la moitié du vol et s'est lancée. Le couple s'est rencontré à bord d'un vol d'Alaska Airlines en 2020.





"C'est génial, je me sens très, très aimée aujourd'hui", a déclaré Alejandra dans l'annonce d'Alaska Airlines.