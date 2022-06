"Mon amour": Jennifer Lopez publie une vidéo TOUCHANTE en hommage à Ben Affleck

Jennifer Lopez a rendu hommage à Ben Affleck sur Instagram à l'occasion de la fête des pères. Mais la chanteuse n'a pas mentionné Marc Anthony, le père de ses enfants Emme et Max. Une absence remarquée dans sa vidéo.



Dans son message, la chanteuse de 52 ans a qualifié l'oscarisé de 49 ans de "père constant, aimant et désintéressé".



Elle a souligné que Ben Affleck - qui partage Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Samuel, 10 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner - s'occupe également de ses jumeaux de 14 ans, Emme et Max.



"J'ai été aux premières loges pour observer comment tu es père depuis plus d'un an maintenant. Tu es affectueux et engagé dans chaque moment où ils sont avec toi et c'est honnêtement l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Merci pour tout ce que tu fais pour nous tous", a-t-elle conclu. "Nous t'apprécions et t'aimons au-delà de toute mesure".



Lorsqu'elle a posté sa vidéo sur Instagram, de nombreux utilisateurs n'ont pas caché leur surprise. Ils ont demandé: "Et Marc Anthony ?"



Un autre a demandé : "Pas d'amour pour Marc ? Aïe."



Jennifer Lopez a également souhaité une bonne fête à son père de 80 ans "doux" et "gentil".



JLo et Marc Anthony se sont séparés en juillet 2011 après 7 ans de mariage et ont finalisé leur divorce en juin 2014.