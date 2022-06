Beyoncé surprend ses fans en dévoilant en avance son dernier single "Break My Soul" (vidéo)

Beyoncé a surpris et ravi ses fans lundi soir lorsqu'elle a sorti son dernier single Break My Soul quelques heures avant qu'il ne soit initialement prévu.

La mégastar de 40 ans a partagé ce single entrainant à 22h. "Break My Soul" est le premier extrait du septième album studio intitulé Renaissance.

Beyoncé sortira le 29 juillet son très attendu septième album, intitulé "Renaissance", six ans après le précédent.



L'annonce a été faite la semaine dernière par les plateformes de streaming Tidal, Spotify et Apple Music, qui ont dévoilé sur Twitter le nom et la date de sortie de l'album.



Parallèlement, les réseaux sociaux de la star américaine ont affiché un message sobre écrit en blanc sur fond noir: "act I... RENAISSANCE". Les photos de profil de la chanteuse avaient été supprimées de ses comptes il y a quelques jours, signe qu'une annonce était imminente.



Dans le cadre de cette campagne marketing, l'édition britannique du magazine Vogue a également dévoilé jeudi la Une qu'elle consacrera à Beyoncé dans son édition de juillet, en kiosques dès ce 21 juin.