Miss Brésil 2018 meurt à l’âge de 27 ans des suites d’une opération des amygdales

L'opération des amygdales, une intervention chirurgicale a priori banale. Elle a pourtant été fatale à Gleycy Correia. Cette reine de beauté, couronnée en 2018 au Brésil, est décédée à l’âge de 27 ans des suites de cette opération, dans un hôpital de Macaé, ville située au nord-est de l'État de Rio de Janeiro.

"Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever ses amygdales [fin mars] et après cinq jours à la maison, elle a eu une hémorragie", a raconté le prêtre de la famille au Mirror. "Elle est allée à Unimed [un hôpital local] et a fait un arrêt cardiaque le 4 avril." "Depuis lors, elle était dans le coma, sans activité neurologique, et aujourd'hui, elle est décédée", a expliqué le prêtre, très ému.

La jeune femme était devenue une spécialiste du maquillage permanent, suivie par plus de 50.000 personnes sur Instagram. Pendant qu’elle était hospitalisée, sa famille avait publié de nombreuses prières sur le réseau social, dans l’espoir qu’elle sorte du coma.