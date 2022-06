OUPS! Une maman se retrouve les fesses à l'air pendant la course des parents à l'école (vidéo)

Katie Hannaford a vécu un moment embarrassant lors de la journée sportive de l'école de sa fille. La mère britannique a trébuché pendant la course des parents et a dévoilé ses fesses dans sa chute. La femme de 34 ans a accepté de participer, car sa fille l'a suppliée de participer.



Katie a raconté au journal britannique SWNS qu'elle savait qu'elle arriverait dernière, mais qu'elle a eu plus que ce qu'elle avait prévu. Après avoir perdu l'équilibre, elle est tombée à genoux et sa robe a volé par-dessus sa tête, révélant ses sous-vêtements.





"Leçons apprises... Je n'ai plus 21 ans, je ne devrais pas participer à la course des mamans et je ne dois jamais porter de robe pour courir", a écrit la maman dans un post Facebook.

"Si vous ne pouvez pas rire de vous-même, à quoi bon la vie, hein ? Désolé, les enfants, et tous ceux qui regardent !"



Elle a ensuite confié à SWNS qu'elle avait trébuché. "J'ai juste trébuché sur mes propres pieds - je pense que mon corps bougeait trop vite pour mes jambes ! Je suis tellement maladroite, je tombe toujours", a-t-elle déclaré.



"J'étais humiliée sur le moment, mais c'est comme ça ! J'ai montré mes sous-vêtements, ce qui est évidemment embarrassant, mais il faut l'assumer. Avec le recul, c'est hilarant - c'est certainement la chose la plus drôle que j'aie faite dans ma vie !"

La fille de Katie a eu plus de chance dans sa propre course, arrivant en première place.