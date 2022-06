À 30 ans, Mindy va avoir un bébé avec Larry, 60 ans: "On est tellement heureux" (vidéo)

En 2019, nous vous racontions l'histoire de Melinda, alias Mindy, et Larry Mikla. Le couple qui a un écart d'âge de 30 ans a fait une force de sa différence. En couple depuis 10 ans, ils se sont mariés il y a 5 ans. Ces habitants de Floride se sont rencontrés lorsque lui, policier à l'époque, est intervenu sur les lieux d'un accident de la route impliquant la voiture de Mindy dans l'Ohio en août 2012.



Melinda, a rapidement craqué pour Larry. "Je pense que les hommes en uniforme me font de l'effet. Je me suis dit qu'il était mignon, mais un peu trop âgé pour moi. On a gardé contact pour le dossier et je suis tombée amoureuse", explique la jeune femme de 30 ans. "Notre histoire a commencé par quelques appels et quelques messages. Ensuite, on s'est rapproché très rapidement", avoue la jeune femme.



Des années après leur rencontre, Melinda souhaitait avoir un bébé, mais cela était impossible, car Larry a subi une vasectomie il y a plus de 25 ans. "Je savais que Larry ne voulait pas vraiment d'enfant, il prenait sa retraite et j'étais totalement ok avec ça. Mais un mois avant notre mariage, j'ai réalisé que je voulais un enfant", explique-t-elle.



Ils ont tenté de trouver une solution pour concevoir un bébé, dont une opération de 6.000 dollars pour permettre à Larry de faire marche arrière, mais sans aucune garantie de réussite. Le couple envisageait également la possibilité d'un donneur de sperme à 2.000 dollars.



Contre toute attente, trois ans plus tard, le couple a annoncé qu'il attend un enfant. Larry et Mindy n'ont pas expliqué comment cela a été possible malgré les obstacles rencontrés, mais ils sont heureux d'accueillir un bébé prochainement. Ce qui est plus difficile à supporter, ce sont les commentaires négatifs des internautes.