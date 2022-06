Camilla Parker Bowles: "J'ai été scrutée pendant si longtemps"

Camilla Parker Bowles est en passe de devenir reine consort. L'épouse du prince Charles a accordé une interview à Vogue pour son numéro de juillet, dont les propos ont été relayés par TMZ. La duchesse de Cornouailles a parlé du travail constant qu'elle fait et des organismes dans lesquels elle est impliquée.



Elle a également parlé de son mari. Elle a traversé des années de scandale et de rumeurs qui ont entouré sa romance avec lui dans les années 90, alors que la princesse Diana était encore en vie. "Ce n'est pas facile. J'ai été scrutée pendant si longtemps qu'il faut juste trouver un moyen de vivre avec. Personne n'aime être regardé tout le temps et, vous savez, critiqué. Mais je pense qu'au bout du compte, je m'en sors et je fais avec. Il faut avancer dans la vie."



Camilla a également abordé la façon dont elle et le prince de Galles maintiennent leur relation, surtout depuis qu'ils semblent être plus occupés que jamais. "Nous essayons toujours d'avoir un moment dans la journée où nous nous rencontrons", dit-elle de sa routine avec le prince de Galles. "Parfois, c'est comme des bateaux qui passent dans la nuit, mais nous nous asseyons toujours ensemble pour prendre une tasse de thé et discuter de la journée. Nous avons un moment."



Elle poursuit en décrivant comment, parfois, elle et Charles vont simplement s'asseoir tranquillement et lire leurs propres livres respectifs dans différents coins de la même pièce et prennent du plaisir à cela.



Camilla s'est attirée la sympathie du grand public au fil des ans, et est désormais considérée comme une future reine légitime.