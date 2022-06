Une femme amoureuse d'une poupée de chiffon: "La vie de couple avec lui est merveilleuse" (vidéo)

Au Brésil, une femme de 37 ans est tombée amoureuse d'une poupée de chiffon. Meirivone Rocha Moraes se plaignait à sa mère d'être célibataire et était stressée de ne pas avoir de partenaire de danse. Pour tenter de remonter le moral de sa fille, la mère lui a fabriqué une poupée de chiffon nommée Marcelo, relate NeedToKnow.online.

"C'est parce que je n'avais pas de cavalier. J'allais à ces bals, mais je ne trouvais pas toujours de partenaire. Puis il est entré dans ma vie, et tout a pris un sens", a déclaré la femme de ménage à NeedToKnow.online.

"Quand ma mère a fabriqué Marcelo et me l'a présenté pour la première fois, je suis tombée amoureuse de lui. C'était le coup de foudre."

La trentenaire s'est même "mariée" a la poupée. "Le mariage a été un jour merveilleux pour moi, très important, très émotionnel. Il a beaucoup plu, mais c'était merveilleux. Du moment où j'ai marché dans l'allée jusqu'à la fin, c'était juste magnifique. Ensuite, je suis allée à la soirée de mariage avec mon mari Marcelo, et nous avons beaucoup apprécié notre soirée de mariage."

Moraes affirme entretenir une relation amoureuse avec Marcelo depuis le jour de leur rencontre. "C'est l'homme que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie", a-t-elle déclaré. Après avoir été ensemble pendant plusieurs mois, Moraes a accueilli un "bébé" de chiffon.

Le "couple" a accueilli 250 invités à son mariage, puis s'est éclipsé dans une maison de plage à Rio de Janeiro pour une lune de miel d'une semaine, selon le New York Post.

Moraes a déclaré qu'elle et sa famille sont extrêmement heureuses ensemble, malgré le stress lié au fait qu'elle est le seul soutien de famille dans la maison. "Il a tellement de grandes qualités, mais le seul inconvénient est qu'il est paresseux. Il ne travaille pas du tout. Mais je suis une guerrière, et je fais en sorte que ça marche pour nous", a-t-elle déclaré.

Moraes travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille et déteste quand les gens lui disent que sa famille est fausse. "Ça m'énerve vraiment quand les gens disent que c'est faux. Cela me met tellement en colère. Je suis une femme de caractère. Mon père, ma mère m'ont appris à être honnête, à être une bonne personne et à ne pas vouloir profiter de quoi que ce soit."

Malgré la haine ou le jugement qu'elle reçoit, Moraes a déclaré qu'elle est heureuse et amoureuse de sa nouvelle famille.

"La vie de couple avec lui est merveilleuse", a-t-elle déclaré à Jam Press. "Il ne se bat pas avec moi, on ne se dispute pas et il me comprend simplement. Marcelo est un mari formidable et fidèle."