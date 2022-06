Albert et Charlene de Monaco: ce baiser inattendu et fougueux échangé lors d'un voyage en Norvège (photo)

Albert de Monaco et son épouse Charlene effectuent en ce moment un voyage en famille en Norvège. Ils ont inauguré à Oslo un musée consacré aux campagnes scientifiques du prince Albert 1er au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Ils ont également été invités à prendre le déjeuner chez le Roi Harald V et la Reine Sonja de Norvège en compagnie du prince héritier Haakon et de son épouse Mette-Marit.

Mais s'il y a un événement à retenir de ce voyage, c'est un baiser échangé entre les deux époux. Très affectés par les nombreuses rumeurs qui détaillent que leur mariage est en péril, Albert et Charlene ont tenu à les faire taire en échangeant un baiser fougueux.