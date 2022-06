"J'ai coupé tous mes cheveux": le retour FRACASSANT de Britney Spears sur Instagram

Nous vous en parlions il y a quelques jours... Britney Spears a rendu son compte Instagram invisible durant quelques jours après son mariage. La chanteuse a disparu de la circulation - littéralement - quelques jours après avoir dit "oui" à Sam Asghari. Le compte Instagram de la pop star de 40 ans était introuvable, jeudi matin, relate TMZ.



Mais ça y est, la star est de retour pour le plus grand bonheur de ses fans. Elle a partagé des photos d'elle et de son mari qui profitent de leur nouvelle maison et de leur piscine. "Je n'ai pas encore fait ma lune de miel. Je me suis mariée et j'ai emménagé dans une nouvelle maison en même temps, ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire, mais ça prend forme", a écrit Britney.



"C'est tellement bizarre de se réveiller et tout est nouveau, nouvelle piscine, nouvelle cuisine, nouveau lit. Je crois que je suis sous le choc. Je suis en train de comprendre certaines choses. J'aime vraiment être dehors, mais j'aime aussi être à l'intérieur. Mon jardin est malade donc mes chiens sont au paradis. Le changement, c'est génial (..) j'ai pris un bon bain dans ma piscine. Elle est si lumineuse et il y a un endroit sympa pour se détendre et un toboggan. Je l'ai déjà descendu 4 fois, c'est super rapide", a poursuivi la chanteuse.



"J'ai coupé tous mes cheveux courts et mon mari vient de me faire un steak. La vie est belle."

L'annonce de la nouvelle coupe de Britney n'est pas cohérente avec les photos qu'elle a publiées sur Instagram. L'interprète de Toxic va-t-elle dévoiler le résultat prochainement?