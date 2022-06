"Le monde entier est devenu fou": Kate Bush BOULEVERSÉE par le regain de popularité de son tube grâce à Stranger Things

"Le monde est devenu fou": Kate Bush décrit comme "assez bouleversant" le retour de son tube "Running Up That Hill" en tête des charts britanniques 37 ans après sa sortie, revigoré par la série "Stranger Things".



Le titre connaît un immense regain de popularité grâce au succès de la série fantastique revenue fin mai sur Netflix pour une quatrième et avant-dernière saison, dans l'intrigue de laquelle il joue un rôle important. On y retrouve la bande d'amis de la ville fictive d'Hawkins en 1986, six mois après la bataille du centre commercial Starcourt, confrontée à une nouvelle menace surnaturelle.



"C'est une si bonne série, j'avais pensé que le morceau attirerait un peu l'attention", a confié la chanteuse britannique de 63 ans dans une interview, diffusée mercredi par la radio BBC.



"Mais je n'avais jamais imaginé que ce serait quelque chose comme ça. C'est tellement excitant. Mais c'est assez bouleversant, vraiment. Je veux dire, le monde entier est devenu fou", a-t-elle ajouté.



"Que tous ces très jeunes gens entendent la chanson pour la première fois et la découvrent est très spécial", a-t-elle poursuivi, précisant qu'elle-même n'écoutait "jamais" ses anciens titres.



Avec son titre se hissant à la première place au Royaume-Uni le 17 juin, ainsi que dans d'autres pays, Kate Bush a battu plusieurs records, notamment celui de la plus longue période entre la sortie d'un single (1985) et son accession en tête des charts. Elle est aussi devenue l'artiste féminine la plus âgée à être en tête du classement.



"Il y avait de la bonne musique dans les années 80, mais je pense que nous nous trouvons aujourd'hui dans une période incroyablement excitante", bien qu'elle soit "très difficile" pour beaucoup de gens, a-t-elle estimé.



Après ses succès musicaux, Kate Bush s'était faite très discrète au cours des dernières décennies. Son dernier album studio, "50 Words for Snow" remonte à 2011 et après une série de concerts donnés à guichet fermé en 2014 à Londres, elle n'a pas précisé s'il elle travaillait à de nouveaux projets.



Elle s'est aussi confiée sur son expérience du confinement durant la pandémie, qu'elle a passé en visionnant de manière boulimique des séries et en jardinant. "Le jardinage, c'est mon truc maintenant", a-t-elle dit.