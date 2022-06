L'influenceuse Niece Waidhofer est décédée à l'âge de 31 ans

L'influenceuse Niece Waidhofer - qui a souvent travaillé pour aider ses adeptes à travers leurs luttes de santé mentale - est décédée à Houston, aux Etats-Unis, selon TMZ. L'instagrammeuse aux 4,2 millions d'abonnés avait 31 ans.



"Malheureusement, Niece a pris sa propre vie après une longue bataille avec des problèmes de santé mentale", a dit sa famille au média américain.



"Elle était très ouverte avec ses followers sur ses luttes, et voulait même aider les followers qui souffraient aussi."



Une organisation à but non-lucratif appelé "Peace from Niece" sera créé en son honneur. L'association aura pour but de sensibiliser à la santé mentale et fournira des subventions pour la recherche sur les maladies mentales.



Selon la famille de Niece, elle était fière d'écrire elle-même tous ses messages sur Instagram et de prendre la majorité de ses photos sans l'aide d'un photographe professionnel.



Peu avant sa mort, les fans de la trentenaire se sont inquiétés lorsqu'elle a supprimé presque toutes les photos de son compte Instagram, ne laissant que 3 posts.



"Niece était plus que ses combats. Elle était belle et gentille, sensible et drôle, créative et talentueuse, généreuse et compatissante, réfléchie et stimulante. Bien qu'il soit très douloureux de lui dire au revoir, nous sommes réconfortés de savoir qu'elle a retrouvé son père, ses trois grands-parents, son oncle Rusty et son cher Puff, et qu'elle est maintenant libre d'être elle-même et, enfin, en paix."