Grégory Lemarchal décédé de la mucoviscidose: son père révèle ses derniers mots avant de mourir

Grégory Lemarchal est sans conteste le gagnant le plus emblématique de l'émission "Star Academy" diffusée début des années 2000 sur TF1. En remportant la quatrième saison en 2004, ce Français que l'on surnommait la "voix d'ange" a conquis le coeur des Français. Atteint d'une mucoviscidose, Grégory est décédé en 2007, des suites de complications de sa maladie, à l'âge de 23 ans.

Sa famille, dont ses parents, Pierre et Laurence et sa soeur cadette Leslie, ont toujours souhaité continuer le combat et la recherche contre cette maladie qui atteint les poumons.

Ils viennent d'ailleurs d'inaugurer à Rueil-Malmaison en France, la "maison Grégory-Lemarchal". C'est un établissement destiné à aider les malades de la mucoviscidose, en lien avec l'hôpital Foch de Suresnes.

Interrogé par France Dimanche le our de l'inauguration, son père Pierre a révélé quels étaient les derniers mots de son fils avant de mourir: "L’un de ses derniers mots, c’était à une amie à son chevet, on était là et il a dit : "Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras". Il pensait toujours aux autres, c’était le message qu’il voulait faire passer à tous ceux qui souffrent de cette maladie, ne vous interdisez rien, tant que c’est possible."