Britney Spears porte un pantalon qu'elle n'a pas porté depuis 20 ans... (vidéo)

Après avoir effectué son retour fracassant sur Instagram après son mariage célébré avec l'acteur et professeur de fitness Sam Asghari, Britney Spears évoque désormais sur les réseaux sociaux son déménagement.

Dans sa dernière publication, la chanteuse explique à ses fans qu'elle a fait le ménage et le tri dans ses armoires. L'occasion de retrouver de vieux vêtements qu'elle n'a plus mis depuis très longtemps. Fière d'elle et de la silhouette qu'elle affiche à 40 ans, Britney Spears a célébré le "souvenir du jeudi" en révélant qu'elle rentre toujours dans un jean blanc qui a plus de 20 ans...

"Je suis retournée à mon ancienne maison hier pour finir mes cartons et regardez ce que j'ai trouvé… Cet adorable jean blanc… Pas de mensonge, je pense que ça fait 20 ans que je n'ai pas porté ce jean blanc et il me va à ravir!!", s'exclama Britney.

La chanteuse a ensuite annoncé à ses fans qu'elle allait bientôt leur montrer sa nouvelle maison.