Des fans de Beyoncé quittent leur travail après avoir entendu son nouveau single "Break My Soul"

Le titre est entraînant, le clip minimaliste et les paroles impactantes. "Vous ne briserez pas mon âme (…) Je suis tombée amoureuse, j’ai quitté mon job, je vais trouver un autre objectif": c’est ainsi que commence le nouveau morceau de Beyoncé, sorti le 21 juin. Le thème de cette chanson est clair: elle parle ici de s’émanciper, se rebeller, se recentrer sur ce que l’on est vraiment et se détacher des carcans de la société. Un texte fort pour "Queen B" qui s’était éloignée de la scène pour se concentrer sur elle-même et sur sa vie de famille, à l’abri des projecteurs qui l’ont visiblement usée. "J'ai personnellement lutté contre l'insomnie que me causaient les tournées pendant plus de la moitié de ma vie. Des années d'usure de mes muscles à force de danser en talons. De stress pour mes cheveux et ma peau (…)", livrait-elle à Harper’s Bazaar en 2021 en indiquant vouloir prendre soin de sa santé et de son bien-être.

"C'était comme un signe"

Et le message est, semble-t-il, bien passé auprès des fans de Beyoncé qui ont pris au pied de la lettre les paroles de "Break My Soul". C’est dans le magazine The Face qu’on apprend des Américains ont posé leur démission après avoir entendu le morceau. "C'est difficile pour moi de décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté cette chanson", a confié Aasir. "C'était comme un signe. Cela faisait un moment que je me sentais lassé et malheureux, et entendre Beyoncé me dire de lâcher prise et de vivre de manière authentique, je me suis dit : 'tu sais quoi B, tu as raison!'."

Et ce n’est pas le seul cas: The Face rapporte également la situation de Giselle qui a vu en Break My Soul un signe: "Mes amis ont vu à quel point j'étais tendue et m'ont invitée à boire un verre. J'ai entendu la chanson de Beyoncé. Dès que je l'ai entendu dire 'démissionne', j'ai su qu'il fallait que je le fasse. J'ai appelé mon chef au milieu du bar, avec la chanson qui jouait en même temps, le timing était parfait." Beyoncé, créatrice de vocations?