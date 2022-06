"Enfin!": Pierre Menes dévoile une première photo de son mariage avec Melissa

"Enfin!" Contre vents et marées, ils se sont mariés. Après dix ans de relation, de graves soucis de santé qui ont nécessité des greffes d'organe et des histoires judiciaires pour agressions et harcèlement sexuel (qu’il nie), Pierre Menes s’est finalement marié avec Melissa, sa compagne de 23 ans sa cadette et désormais épouse.

Le journaliste sportif a diffusé sur Instagram une première photo de cet heureux événement, "un flash de bonheur dans des moments bien durs a tous les niveaux".