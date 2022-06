Rin Kambe raconte son quotidien avec des cheveux d'1,86 mètres: "Une heure pour laver, deux heures pour sécher et brosser"

À 42 ans, Rin Kambe a les plus longs cheveux du Japon. Sa longue chevelure mesure 1,86 mètres et la danseuse compte bien continuer à les laisser pousser. Pour parvenir à une telle longueur, il a fallu à Rin plus de 17 ans de patience et de soins.

Mais au quotidien, l'entretien de ses cheveux n'est pas chose aisée : "Quand je me réveille le matin, il me faut au moins dix minutes pour les brosser et les attacher", a-t-elle expliqué au Mirror. Pour gagner du temps le matin, elle a trouvé une astuce : "tordre mes cheveux et les placer dans un filet pour éviter qu’ils s’emmêlent ou me gênent quand je dors. Du coup, quand je me lève, ils sont en ordre dans le filet", explique-t-elle encore.

Ce qui lui prend le plus de temps, c'est évidemment le lavage : "Je les lave deux fois par semaine et je fais beaucoup de soins. Après le lavage, je les sèche rapidement. Il faut une heure pour laver mes cheveux, appliquer un soin et un massage du cuir chevelu, deux heures pour les sécher puis les brosser", disait-elle encore au Mirror.

Quand ses cheveux sont lâchés, ils trainent par terre et la danseuse se les coince facilement. "Si je les garde détachés, j’ai des problèmes avec presque tout ce que je fais, c’est tellement facile de trébucher", ajoute-t-elle.

Elle les attache donc souvent en chignon mais cela pèse et donne des maux de tête à Rin.

Malgré tous les inconvénients, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : son prochain objectif est d'atteindre 2 mètres de chevelure. Rendez-vous dans quelques semaines pour voir si elle y est parvenue !