Bigflo et Oli reviennent sur leurs 2 ans de pause: "On est plus les mêmes"

Le nouvel album de Bigflo et Oli, Les autres c'est nous, vient de sortir après 2 ans de pause. À l'occasion de leur retour, ils se sont confiés à BFMTV sur cet arrêt, qui leur a permis de faire le point à bien des niveaux : "Ça n'a fait que du bien, cette pause. Ça a fait du bien artistiquement, ça a fait du bien humainement", confie Bigflo

Cela a été bénéfique pour eux, également au niveau de leur fratrie : "Même dans notre relation de frères, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on bosse avec son frère tout le temps, qu'il y a beaucoup d'émulsion autour, on peut se faire du mal sans s'en rendre compte", explique le rappeur.

L'un et l'autre n'ont pas vécu cette pause de la même façon mais tous deux s'accordent à dire que cela leur a fait beaucoup de bien.

"Il y avait moins de pression, moins de rendez-vous, plus de liberté artistique. On est redevenu des auteurs. J'ai beaucoup écrit, même des choses sans rimes, chez moi, que je couchais sur le papier. Ça m'a fait du bien", ajoute Oli.

Pour Bigflo, il s'agissait d'un gros besoin face à la pression inhérente à leur métier et au succès : "Ça m'a réparé. Ça m'a beaucoup aidé de faire cette pause. Moi qui suis d'un naturel un peu plus anxieux, plus fragile physiquement", explique à son tour Bigflo.

En prenant le temps de s'arrêter pour se retrouver, les deux frères on également réfléchi à leur carrière et se sont rendu compte qu'ils ont beaucoup de chance de faire le métier qu'ils aiment.

On a grandi

"On a grandi, on est plus les mêmes Bigflo et Oli. On est plus ces deux petits gars de 20 balais, qui voulaient tout tuer, qui avaient cette rage de vaincre. Aujourd'hui, on a accepté qu'on n'était plus ces petits jeunes-là. On est bien implantés, on n'a plus vraiment à se battre autant qu'avant. On a décidé plutôt de se concentrer sur ceux qui aiment Bigflo et Oli, plutôt que d'essayer de convaincre à tout prix ceux qui n'aiment pas", concluent-ils.

Et de cette pause et de cette réflexion, il en ressort un quatrième album que les fans se réjouissent d'écouter avant retrouver Bigflo et Oli sur scène.