Kate Middleton impressionnante en tenue militaire dans un camp d'entraînement de l'armée britannique (photos)

Samedi, Kate Middleton a dévoilé des photos d'elle en tenue militaire, ainsi que d'autres photos documentant sa récente visite à l'Armed Forces Training Academy, un camp d'entraînement de l'armée britannique. Les images ont été publiées sur les fils Instagram et Twitter officiels du duc et de la duchesse de Cambridge à l'occasion de la journée annuelle des forces armées du Royaume-Uni.



Ces clichés étaient accompagnés d'une brève déclaration de la duchesse de Cambridge: "Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des forces armées, William et moi souhaitons rendre hommage aux hommes et aux femmes courageux, d'hier et d'aujourd'hui, qui servent dans toutes nos forces armées, en mer, sur terre et dans les airs, ici au Royaume-Uni et dans le monde entier. Merci pour tout ce que vous et vos familles sacrifiez pour assurer notre sécurité."