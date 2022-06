Justin Bieber aperçu pour la première fois depuis le diagnostic du syndrome de Ramsay Hunt

Justin Bieber a été vu pour la première fois depuis qu'il a été diagnostiqué du syndrome de Ramsay Hunt alors qu'il atterrit à Los Angeles avec sa femme Hailey. Le chanteur a annoncé être atteint de la maladie neurologique rare.



L'homme de 28 ans est rentré à Los Angeles avec son épouse après avoir passé du temps ensemble sur une île privée des Bahamas, tout en se concentrant sur son rétablissement.



Après avoir débarqué d'un jet privé, l'artiste est resté près de sa femme pendant qu'on les conduisait hors du tarmac avec tous leurs bagages.



Malgré un voyage de près de six heures, les tourtereaux sont allés directement dans un restaurant de West Hollywood avant de rentrer chez eux.



Justin continue de recevoir les meilleurs soins médicaux possibles, est optimiste quant à son rétablissement et a hâte de reprendre la route et de se produire devant ses fans à l'étranger plus tard cet été.