 Au volant d'une voiture de luxe, le fils de 10 ans de Ben Affleck provoque un accident (photos)

Dimanche, Ben Affleck et sa fiancée Jennifer Lopez se trouvaient chez un loueur de voitures de luxe à Los Angeles lorsque Samuel Garner Affleck, 10 ans, a eu un accrochage, rapporte TMZ. Le fils de l'acteur s'est mis au volant d'un SUV Lamborghini jaune et a percuté un autre véhicule avec la voiture de sport en faisant marche arrière accidentellement.







C'est arrivé lorsque Ben Affleck a laissé son fils - qu'il partage avec son ex-femme Jennifer Garner - se mettre derrière le siège conducteur de la voiture flashy.







La voiture - une Lamborghini qui se loue pour la somme faramineuse de 1 475 dollars par jour - est passée en marche arrière et est entrée en contact avec une BMW blanche. Samuel Affleck est alors sorti de la voiture et a vérifié les deux voitures, relate TMZ.



Ben Affleck a également vérifié les dégâts et réconforté son fils après l'incident. Il a serré son enfant dans ses bras.



Un représentant de Ben Affleck a déclaré à TMZ qu'il n'y avait aucun dommage.







"Lorsque Samuel est entré dans la voiture, elle a été secouée d'avant en arrière", a-t-il déclaré. "Nous avons un petit parking et les voitures sont proches", a dit un employé du concessionnaire au New York Post.



Personne n'a été blessé et il n'y a pas eu de rancune, a dit l'employé. "Tout le monde allait bien" a-t-il dit. "Le concessionnaire serait plus qu'heureux d'accueillir à nouveau les stars", a-t-il ajouté. "Ben Affleck adore les voitures. Nous espérons qu'ils reviendront."