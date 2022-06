Le visage "en sang", Kendrick Lamar dédie son show SPECTACULAIRE de Glastonbury aux droits des femmes (vidéo)

Dimanche, le rappeur américain Kendrick Lamar a cloturé le festival de Glastonbury, au lendemain d'un concert de Paul McCartney. Il a terminé le festival avec un puissant plaidoyer pour les droits des femmes. Il a scandé "Godspeed for women's rights" à plusieurs reprises après avoir interprété sa nouvelle chanson Saviour, au cours de laquelle du faux sang a coulé d'une couronne d'épines de 8 000 diamants sur sa tête.





L'artiste a fait une déclaration spectaculaire, faisant apparemment référence à l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement.



Lamar est connu pour être un chrétien et a indiqué avant le début de son dernier morceau que la couronne d'épines représentait le Christ. "Je porte cette couronne. Ils ont jugé le Christ. Ils te jugent, ils jugent le Christ", a-t-il dit, avant de débuter le dernier morceau.



La très conservatrice Cour suprême des États-Unis a enterré vendredi un arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter, mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse. Si les interruptions de grossesse volontaires ne deviennent pas de facto illégales, chaque État est désormais libre de les autoriser ou non.



L'annulation du droit à l'avortement décidée par la Cour suprême des Etats-Unis "est un coup terrible porté aux droits humains des femmes et à l'égalité des genres", a déclaré vendredi la Haute-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.