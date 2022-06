"J'ai craqué": Machine Gun Kelly raconte avoir mis une arme chargée dans sa bouche pendant qu'il parlait avec Megan Fox au téléphone

Dans son nouveau documentaire Hulu, "Life in Pink", le rockeur Machine Gun Kelly a détaillé une nuit sombre en juillet 2020 alors qu'il faisait le deuil de son père. Ce dernier est décédé le jour du premier anniversaire de la sortie de son album "Hotel Diablo".



"Je ne voulais pas quitter ma chambre et j'ai commencé à devenir vraiment, vraiment, vraiment sombre. Megan est allée en Bulgarie pour tourner un film et j'ai commencé à avoir cette paranoïa vraiment dingue. Je n'arrêtais pas de penser que quelqu'un allait venir me tuer", se souvient MGK.



Machine Gun Kelly, dont le vrai nom est Colson Baker, a ajouté qu'il dormait toujours avec un fusil de chasse à côté de son lit et qu'il a "craqué" ce jour-là.



"J'ai appelé Megan. Je lui ai dit : 'Tu n'es pas là pour moi'. J'étais dans ma chambre et j'étais en train de la faire paniquer. J'ai mis le fusil dans ma bouche. Je hurle au téléphone et le canon est dans ma bouche. Je vais armer le fusil et la balle, en revenant, s'est coincée. Megan ne disait plus rien."



L'homme de 32 ans a déclaré que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que "quelque chose ne va pas".



"J'avais besoin de me débarrasser des drogues pour de bon cette fois", a-t-il dit, bien qu'il n'ait pas précisé s'il était sous drogues pendant l'incident.

Le rockeur a été ouvert sur le fait qu'il travaille sur sa lutte contre la toxicomanie et ses problèmes de santé mentale, déclarant en 2020: "Actuellement, ma drogue de choix est le bonheur et l'engagement envers l'art, plutôt que l'engagement envers un vice qui, selon moi, faisait l'art. Je prends des mesures."



MGK a déclaré que l'actrice de 36 ans "est devenue le soleil" pour lui, disant que son monde tournait autour d'elle et qu'elle l'a aidé à grandir et lui a redonné la vie.



"C'est ce qui m'aide à écrire ces chansons. Parce que c'est comme tous les contes de fées qu'on ne vous a jamais racontés à l'école... La passion entre nous est juste d'un autre monde", a-t-il dit.



MGK et Fox ont commencé à sortir ensemble après s'être rencontrés sur le plateau de "Midnight in The Switchgrass" au début de l'année 2020 et ont confirmé leur relation en juin 2020. Le chanteur a demandé la main de l'actrice de "Transformers" en janvier 2022. Megan Fox partage trois enfants avec son ex-mari Brian Austin Green.