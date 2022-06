Le prince Frederik et la princesse Mary de Danemark retirent leur fils aîné, le prince Christian, de son école après un scandale sexuel

Ce dimanche, le couple héritier du trône Danemark a annoncé que leur fils de 16 ans, le prince Christian, 16 ans, serait transféré hors de l'école Herlufsholm après que des allégations d'abus sexuels et d'intimidation dans l'établissement ont fait surface. Le prince Christian n'est pas lié à ces allégations.

L'internat de Herlufsholm a fait l'objet d'un documentaire diffusé en mai dernier sur la chaîne danoise TV2, intitulé "Herlufsholms hemmeligheder" soit en français les secrets d'Herlufsholm's. D'anciens élèves témoignent dans ce film et détaillent que l'établissement scolaire entretenait une culture d'intimidation. Certains évoquant également des violences physiques, de l'intimidation et des abus sexuels perpétrés au sein de l'école.

Se disant "profondément ébranlés" par les conclusions publiées par l'Agence nationale pour l'éducation et la qualité, Frederik et Mary ont déclaré que ce rapport "oriente une critique particulièrement sévère d'une autorité de l'État contre Herlufsholm et impose des sanctions à l'école à plusieurs niveaux", notamment une remise en question de la direction.

Frederik, 54 ans, et Mary, 50 ans, ont également révélé qu'ils n'allaient pas mettre leur fille, la princesse Isabella, 15 ans, dans le prestigieux pensionnat dès cet automne comme préalablement annoncé. Ils sont à la recherche d'un autre établissement scolaire.

Le couple royal a qualifié la décision de "difficile" pour leur famille et a souligné leur "position spéciale en tant que couple prince héritier" comme facteur. À l'avenir, les futurs roi et reine ont ajouté qu'une décision sera prise en concertation avec leurs deux enfants.