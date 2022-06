Selena Gomez, resplendissante sur le tapis rouge, fait une grande annonce à ses fans (vidéo)

L'actrice Selena Gomez qui est à l'affiche de la deuxième saison de la série "Only Murders in The Building", diffusée sur la plateforme Netflix a participé à la promotion de cette nouvelle saison en foulant le tapis rouge de l'avant-première à Los Angeles ce lundi. Alors que les journalistes se bousculaient pour interroger les acteurs, le journaliste de la chaîne E!Entertainement a prononcé cette question que tous les fans de Selena se posent: "Est-ce qu'on va bientôt avoir de la nouvelle musique de votre part?"

La star a répondu par l'affirmative: "Oui. Je suis actuellement en train de travailler en studio. Je suis très impatiente".

Une exclusivité qui ravira les fans de l'ex de Justin Bieber.