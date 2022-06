Clara Luciani refuse parfois des photos à ses fans, découvrez la raison

"Ça fait longtemps que je voulais éclaircir un sujet avec vous...", écrit en story la chanteuse Clara Luciani. “Je n’aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n’aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et que je ne suis pas à l’aise avec l’idée d’être tout le temps confrontée à mon image”. Et comme toutes les célébrités, elle doit nécessairement se prêter au jeu des selfies.

Un exercice auquel elle se prête la plupart du temps. "Très souvent, je fais passer votre satisfaction avant la mienne et c’est bien normal, je vous le dois”. Mais ce n'est pas toujours le bon moment. “Parfois, vous me demandez des photos quand je suis en pyjama et que je sors de mon tourbus, ou quand je suis vraiment pressée, ou juste des jours où je préférerais être une petite souris et pouvoir passer inaperçue”, explique-t-elle. “Ces jours-là, je refuse, mais toujours poliment, et en vous expliquant la raison”.

Si l'interprète de "La grenade" a dû mettre les choses au clair avec ses fans, c'est parce que certains ont pu se montrer insistant. "Quand je refuse ces selfies, je vous le demande du fond du coeur ne me criez pas des méchancetés dans la rue, ne me prenez pas en photo à mon insu et ne me dites pas que j'ai "pris la grosse tête" car si au moins c'était le cas, je me trouverais sûrement assez présentable à chaque instant pour apparaitre en photo avec vous".

Fallait-il faire un autre métier ? "Non, car je suis chanteuse et pas mannequin".

Sur les réseaux sociaux, ses fans se sont montrés compréhensifs. "Clara Luciani a bien raison de faire ce genre de rappel" peut-on lire sur Twitter. Ou encore "Les chanteur.euses ne sont pas à votre service. Merci Clara de le rappeler".