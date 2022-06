Stromae : sa tendre et rare déclaration d'amour à sa femme, Coralie Barbier

Stromae d'habitude si discret sur sa vie privée a adressé un message touchant à sa femme ce dimanche 26 juin à l'occasion de son anniversaire. Sur Instagram, il a publié une photo de celle avec qui il est marié depuis 2015 : Coralie Barbier. "Joyeux anniversaire à mon épouse, celle qui m'a donné ce fils magnifique, qui m'apporte tant tous les jours dans le privé comme dans le travail. Je t'aime Coralie", écrit en légende le chanteur.

Le couple s'est marié en 2015 et un petit garçon est né de cette union en 2018. Un rôle de père qui le comble de bonheur. "Ma capacité à être un bon papa, je la dois surtout à Coralie, mon épouse. Mon fils a 3 ans, je le protège et je ne souhaite même pas divulguer son prénom. On est très bien dans notre petit noyau familial. On écoute de la musique tout le temps, et je suis un papa omniprésent", confiait Stromae au magazine Madame Figaro.

En couple à la vie comme travail. Aujourd'hui, Coralie Barbier est la styliste de l'interprète de Papaoutai. Une collaboration qui dure depuis plusieurs années...